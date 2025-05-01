Барселона та Інтер видали голеву нічию у півфіналі Ліги чемпіонів

Ламін Ямал в матчі проти "Інтера". Фото: Reuters

В рамках півфіналу Ліги чемпіонів "Барселона" приймала міланський "Інтер". Ця гра пройшла попри блекаути в Іспанії, які могли її зірвати.

В основний час команди завершили гру з рахунком 3:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Уже на 31-й секунді Маркус Тюрам відкрив рахунок, п’ятою замкнувши простріл Дензела Думфріса з правого флангу.

Гості вдруге шокували каталонців на 21-й хвилині. "Інтер" подвоїв перевагу після подачі кутового від Хакана Чалханоглу, коли Франческо Ачербі скинув м’яч головою, а Думфріс ударом у падінні з межі воротарського довів рахунок до 2:0.

"Барселона" відповіла через три хвилини. Ламін Ямал отримав пас від Френкі де Йонга, обіграв Тюрама та пробив у дальній кут.

На 38-й хвилині каталонці зрівняли рахунок — Педрі закинув на дальню стійку, звідки м’яч скинули під удар Феррану Торресу — 2:2.

У другому таймі "Інтер" знову першим вийшов уперед. На 63-й хвилині Думфріс головою замкнув кутовий від Чалханоглу.

Однак, "Барса" на 66-й хвилині знову відновила паритет. Дані Ольмо з кутового відіграв на Ямала, той пропустив на Рафінью, чий дальній удар у поперечину рикошетом від спини Яна Зоммера привів до гола.

Матч-відповідь між "Інтером" та каталонською "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.

"Барселона" — "Інтер" — 3:3

Голи: Ямал, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (авт.) — Тюрам, 1, Думфріс, 21, 63

"Барселона": Щесни — Кунде (Гарсія, 42), Кубарсі (Крістенсен, 83), Мартінес, Мартін (Араухо, 46) — Педрі (Гаві, 83), Ольмо (Фермін, 67), де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.

"Інтер": Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 81), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 71), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 55) — Мартінес (Таремі, 46), Тюрам (Зелінські, 81).

Попередження: Кубарсі — Чалханоглу

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