Мудрик показав свій розкішний автомобіль

З'явилося свіже відео з відстороненим від футболу Мудриком
Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик поки не отримав офіційного покарання за провалений допінг-тест у листопаді минулого року. Наразі на нього діє безстрокове відсторонення від футболу.
В останній час футболіст рідко з’являється на фото та відео. Однак, українця все ж змогли зафіксувати камери й потім відео з ним викликали в TikTok.
@supercarseurope
What do you think of the Chelsea winger’s new wheels? #bmw #m8 #mudryk #chelsea #ukraine♬ NEED A BREAK - LAMANT
Мудрик поки витрачає кошти в Лондоні
В Лондоні камери зняли Мудрика після шопінгу, коли він клав пакети з покупками в свій автомобіль.
Цікаво, що Мудрик їздить в Лондоні на тюнінгованому автомобілі BMW M8 на українській реєстрації та з лівостороннім кермом.
Зазвичай українські гравці купують авто вже в Англії з правостороннім кермом як у Олександра Зінченка.
Нагадаємо, головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті влітку не очолить збірну Бразилії.
"Манчестер Сіті" витратить величезні кошти на літнього новачка.
Кріштіану Роналду мріє про клубний чемпіонат світу і заради цього покине Саудівську Аравію.
Стало відомо, хто замінить у "Баєрі" Хабі Алонсо, коли той поїде в "Реал".
Читайте Новини.LIVE!