Мудрик показав свій розкішний автомобіль

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик поки не отримав офіційного покарання за провалений допінг-тест у листопаді минулого року. Наразі на нього діє безстрокове відсторонення від футболу.

В останній час футболіст рідко з’являється на фото та відео. Однак, українця все ж змогли зафіксувати камери й потім відео з ним викликали в TikTok.

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В Лондоні камери зняли Мудрика після шопінгу, коли він клав пакети з покупками в свій автомобіль.

Цікаво, що Мудрик їздить в Лондоні на тюнінгованому автомобілі BMW M8 на українській реєстрації та з лівостороннім кермом.

Зазвичай українські гравці купують авто вже в Англії з правостороннім кермом як у Олександра Зінченка.

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