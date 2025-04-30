Перехід Анчелотті до збірної Бразилії зірвався в останній момент

Анчелотті не тренуватиме збірну Бразилії через скандал
Підписання контракту Карло Анчелотті з Федерацією футболу Бразилії, про яке стало відомо ще кілька місяців тому, не відбудеться. Питання здавалося вирішеним, але важлива обставина не дасть змоги італійцю очолити "селесао".
Анчелотті не залишиться в "Реалі", його майбутнє поки що не визначено, повідомляє Relevo.
Карло Анчелотті не стане новим головним тренером збірної Бразилії. Переговори, які велися протягом кількох місяців, остаточно зірвалися. Бразильська сторона розраховувала на те, що італієць розпочне виконувати обов'язки вже в червні, але "Реал" категорично відмовився відпускати тренера до завершення Клубного чемпіонату світу.
Де працюватиме Анчелотті
Ситуація загострилася після того, як Анчелотті, не повідомивши керівництву "Реала", вилетів до Лондона, де, за даними ЗМІ, мав підписати попередню угоду з Федерацією футболу Бразилії. Такий крок спричинив внутрішній конфлікт та поставив під сумнів його подальше перебування в мадридському клубі.
Тепер наставник "Реала" активно розглядає інші пропозиції. Одним із найреальніших варіантів може стати перехід в один із клубів Саудівської Аравії, де йому готові запропонувати контракт із рекордною зарплатою. Для 65-річного фахівця це може стати останнім великим викликом у кар'єрі.
У Бразилії вже розпочали пошук нового кандидата на посаду головного тренера. Серед альтернативних варіантів називають тренерів із міжнародним досвідом, включно з фахівцями з Європи та Південної Америки. Однак відхід Анчелотті з порядку денного став серйозним ударом для планів CBF.
Таким чином, мрія про тандем Анчелотті — Бразилія так і не стала реальністю. А сам італієць, судячи з усього, завершить поточний контракт із мадридським клубом і може вирушити підкорювати новий континент.
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