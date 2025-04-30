Перехід Анчелотті до збірної Бразилії зірвався в останній момент

Карло Анчелотті керує грою "Реала". Фото: Reuters/Borja Suarez

Підписання контракту Карло Анчелотті з Федерацією футболу Бразилії, про яке стало відомо ще кілька місяців тому, не відбудеться. Питання здавалося вирішеним, але важлива обставина не дасть змоги італійцю очолити "селесао".

Анчелотті не залишиться в "Реалі", його майбутнє поки що не визначено, повідомляє Relevo.

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Карло Анчелотті не стане новим головним тренером збірної Бразилії. Переговори, які велися протягом кількох місяців, остаточно зірвалися. Бразильська сторона розраховувала на те, що італієць розпочне виконувати обов'язки вже в червні, але "Реал" категорично відмовився відпускати тренера до завершення Клубного чемпіонату світу.

Карло Анчелотті та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Susana Vera

Де працюватиме Анчелотті

Ситуація загострилася після того, як Анчелотті, не повідомивши керівництву "Реала", вилетів до Лондона, де, за даними ЗМІ, мав підписати попередню угоду з Федерацією футболу Бразилії. Такий крок спричинив внутрішній конфлікт та поставив під сумнів його подальше перебування в мадридському клубі.

Тепер наставник "Реала" активно розглядає інші пропозиції. Одним із найреальніших варіантів може стати перехід в один із клубів Саудівської Аравії, де йому готові запропонувати контракт із рекордною зарплатою. Для 65-річного фахівця це може стати останнім великим викликом у кар'єрі.

У Бразилії вже розпочали пошук нового кандидата на посаду головного тренера. Серед альтернативних варіантів називають тренерів із міжнародним досвідом, включно з фахівцями з Європи та Південної Америки. Однак відхід Анчелотті з порядку денного став серйозним ударом для планів CBF.

Таким чином, мрія про тандем Анчелотті — Бразилія так і не стала реальністю. А сам італієць, судячи з усього, завершить поточний контракт із мадридським клубом і може вирушити підкорювати новий континент.

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