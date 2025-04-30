Звезда сборной Украины усилит популярную немецкую команду

Артем Степанов на презентации в "Нюрнберге". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Молодой форвард Артем Степанов, выступающий за юношескую сборную Украины U-19, продолжит карьеру в Германии. Леверкузенский "Байер" отдал игрока в аренду в другой клуб.

Следующий сезон 17-летний нападающий проведет в "Нюрнберге", сообщает официальный сайт клуба.

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Права на Артема Степанова принадлежат леверкузенскому "Байеру", однако молодой футболист не входит в планы клуба на следующий сезон вне зависимости от того, кто будет главным тренером "фармацевтов". Украинец уже успел дебютировать в Лиге чемпионов, а также несколько раз попадал в заявку основной команды. В текущем сезоне Степанов отметился отличной результативностью в юношеской Бундеслиге: 10 голов в десяти матчах, еще 1 точный удар в четырех играх Молодежной лиги.

Артем Степанов с тренером "Нюрнберга" Мирославом Клозе. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Трансфер Степанова

Спортивный директор "Нюрнберга" заявил, что клуб рад видеть в своих рядах одного из самых перспективных нападающих Европы. По его словам, игрок обладает техникой, мощной игрой на втором этаже и отличным завершением атак. Клуб рассчитывает помочь форварду в профессиональном росте.

Для самого Артема аренда станет шансом получить стабильную игровую практику на взрослом уровне и быстрее адаптироваться к требованиям большого футбола. Важно и то, что он остаётся в структуре немецкого футбола, где высоко ценят системную работу с молодыми игроками.

"Нюрнберг" завершает сезон на 10 строчке Второй Бундеслиги. Клуб планирует усиливаться на перспективу, и приход украинца уже воспринимается как важное приобретение в рамках следующей кампании.

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