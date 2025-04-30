Зірка збірної України посилить популярну німецьку команду

Артем Степанов на презентації в "Нюрнберзі". Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Молодий форвард Артем Степанов, який виступає за юнацьку збірну України U-19, продовжить кар'єру в Німеччині. Леверкузенський "Баєр" віддав гравця в оренду в інший клуб.

Наступний сезон 17-річний нападник проведе в "Нюрнберзі", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Права на Артема Степанова належать леверкузенському "Баєру", проте молодий футболіст не входить до планів клубу на наступний сезон незалежно від того, хто буде головним тренером "фармацевтів". Українець уже встиг дебютувати в Лізі чемпіонів, а також кілька разів потрапляв у заявку основної команди. У поточному сезоні Степанов відзначився відмінною результативністю в юнацькій Бундеслізі: 10 голів у десяти матчах, ще 1 точний удар у чотирьох іграх Молодіжної ліги.

Артем Степанов із тренером "Нюрнберга" Мирославом Клозе. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Трансфер Степанова

Спортивний директор "Нюрнберга" заявив, що клуб радий бачити у своїх лавах одного з найперспективніших нападників Європи. За його словами, гравець володіє технікою, потужною грою на другому поверсі та відмінним завершенням атак. Клуб розраховує допомогти форварду в професійному зростанні.

Для самого Артема оренда стане шансом отримати стабільну ігрову практику на дорослому рівні та швидше адаптуватися до вимог великого футболу. Важливо й те, що він залишається в структурі німецького футболу, де високо цінують системну роботу з молодими гравцями.

"Нюрнберг" завершує сезон на 10 сходинці Другої Бундесліги. Клуб планує посилюватися на перспективу, і прихід українця вже сприймається як важливе придбання в рамках наступної кампанії.

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