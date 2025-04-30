Зірка збірної України посилить популярну німецьку команду

Футболіст збірної України гратиме за німецький клуб
Молодий форвард Артем Степанов, який виступає за юнацьку збірну України U-19, продовжить кар'єру в Німеччині. Леверкузенський "Баєр" віддав гравця в оренду в інший клуб.
Наступний сезон 17-річний нападник проведе в "Нюрнберзі", повідомляє офіційний сайт клубу.
Права на Артема Степанова належать леверкузенському "Баєру", проте молодий футболіст не входить до планів клубу на наступний сезон незалежно від того, хто буде головним тренером "фармацевтів". Українець уже встиг дебютувати в Лізі чемпіонів, а також кілька разів потрапляв у заявку основної команди. У поточному сезоні Степанов відзначився відмінною результативністю в юнацькій Бундеслізі: 10 голів у десяти матчах, ще 1 точний удар у чотирьох іграх Молодіжної ліги.
Трансфер Степанова
Спортивний директор "Нюрнберга" заявив, що клуб радий бачити у своїх лавах одного з найперспективніших нападників Європи. За його словами, гравець володіє технікою, потужною грою на другому поверсі та відмінним завершенням атак. Клуб розраховує допомогти форварду в професійному зростанні.
Для самого Артема оренда стане шансом отримати стабільну ігрову практику на дорослому рівні та швидше адаптуватися до вимог великого футболу. Важливо й те, що він залишається в структурі німецького футболу, де високо цінують системну роботу з молодими гравцями.
"Нюрнберг" завершує сезон на 10 сходинці Другої Бундесліги. Клуб планує посилюватися на перспективу, і прихід українця вже сприймається як важливе придбання в рамках наступної кампанії.
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