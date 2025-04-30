Усик зажадав від Трампа зупинити війну в Україні

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зробив резонансну заяву, звернувшись до Дональда Трампа з проханням вплинути на ситуацію в Україні та не допустити територіальних поступок.

В інтерв'ю британському телеведучому Пірсу Моргану спортсмен емоційно висловився про війну, зазначивши, що Україна не збирається віддавати свою землю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За словами Олександра Усика, пропозиції передати частину українських територій заради миру є "повною нісенітницею". Він зазначив, що український народ живе по правді та не сприймає агресії: "У нас є земля. Це — Україна. Зрозуміло? Живемо ось так. Чому ти забираєш мою країну?".

Олександр Усик під час "Битви поглядів" із Даніелем Дюбуа. Фото: Reuters/Matthew Childs

Про що Усик попросив Трампа

Усик підкреслив, що звертається до Трампа не з політичних міркувань, а як людина, чия країна потерпає від війни. На запитання, чого він чекає від президента США, чемпіон відповів просто: "Будь ласка, зупиніть війну в Україні".

Український боксер дав зрозуміти, що не визнає жодних компромісів у питанні територіальної цілісності: "Це моя територія. Це територія моєї країни. Це мій народ". Така позиція Усика прозвучала особливо сильно на тлі останніх заяв Трампа, в яких той натякав, що Україна нібито готова віддати Крим.

Чемпіон світу в суперважкій вазі протягом усієї війни активно підтримує Україну — як морально, так і матеріально. Його голос регулярно звучить у медіа, і він не боїться висловлюватися прямо навіть на найгостріші теми.

Раніше стало відомо, що один із чемпіонських поясів Усика мав стати подарунком від президента України лідеру США. Однак переговори не склалися, і пояс, за словами Зеленського, так й залишився лежати "на столику в кабінеті".

Зараз Усик використовує кожен публічний вихід, щоб нагадати про важливість підтримки України. Його інтерв'ю із закликом до Трампа виходить в ефір найближчими днями й, ймовірно, викличе бурхливу реакцію по обидва боки океану.

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