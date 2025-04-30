Усик повідомив, про що говорив з Ібрагімовічем

Златан Ібрагімович та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу з боксу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик перед візитом до Лондона, де представили його реванш проти власника титулу IBF Даніеля Дюбуа, відвідав Італію. Там він відвідав один з бійцівських турнірів.

Після цієї події, де Усик був гостем, українець зустрівся та спілкувався з легендарним в минулому футболістом збірної Швеції Златаном Ібрагімовичем. Про їх розмову про бій на футбольному "Вемблі" українець розповів у інтерв'ю Mail Sport Boxing.

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Українця запитали, як би йому було виходити на легендарний стадіон "Вемблі", якщо врахувати, що він мріяв бути футболістом.

"Вихід на Вемблі — неймовірний шанс: переді мною майже 100 тисяч глядачів. Це велика можливість", — сказав Усик.

Щодо розмови з Ібрагімовичем, Усик зазначив, що вони говорили про спорт, бокс, людей. Цікаво, що зустрілися вони в аеропорту й у них був час для розмови.

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