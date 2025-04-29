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З'явився офіційний трейлер фільму з Усиком та Двейном Джонсоном

29 квітня 2025 22:23
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Фільм з Джонсоном та Усиком — перший трейлер спортивної драми
Кадр з фіьму, де Двейн Джонсон та Олександр Усик стануть суперниками. Фото: скриншот
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В 2025 році вийде в прокат фільм The Smashing Machine ("Машина, що трощить"). Головну роль у стрічці зіграв Двейн "Скеля" Джонсон.

В мережі з’явився перший офіційний трейлер фільму, де також знявся чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO в надважкій вазі Олександр Усик, повідомив портал Новини.LIVE.

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Трейлер фільму з Усиком

Стрічка розповідає про життя Марка Керра, американського борця і дворазового чемпіона UFC у важкій вазі, якого зіграв Джонсон. Фільм висвітлює кар’єру Керра, його боротьбу з особистими демонами та виклики у світі змішаних єдиноборств.

Усик у цій спортивній драмі зіграв легендарного харківського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, який показував чудові бої з Керром і перемагав.

Прем’єра фільму The Smashing Machine запланована на 3 жовтня 2025 року.

Цікаво, що Усика не гримували так, щоб він був схожий на Вовчанчина. Натомість "Скелю" загримували, щоб він був максимально схожий на головного героя.

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