Фильм с Джонсоном и Усиком — первый трейлер спортивной драмы

Кадр из фиьма, где Дуэйн Джонсон и Александр Усик станут соперниками. Фото: скриншот

В 2025 году выйдет в прокат фильм The Smashing Machine ("Крушащая машина"). Главную роль в ленте сыграл Дуэйн "Скала" Джонсон.

В сети появился первый официальный трейлер фильма, где также снялся чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Трейлер фильма с Усиком

Лента рассказывает о жизни Марка Керра, американского борца и двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе, которого сыграл Джонсон. Фильм освещает карьеру Керра, его борьбу с личными демонами и вызовы в мире смешанных единоборств.

Усик в этой спортивной драме сыграл легендарного харьковского бойца ММА Игоря Вовчанчина, который показывал великолепные бои с Керром и побеждал.

Премьера фильма The Smashing Machine запланирована на 3 октября 2025 года.

Интересно, что Усика не гримировали так, чтобы он был похож на Вовчанчина. Зато "Скалу" загримировали, чтобы он был максимально похож на главного героя.

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