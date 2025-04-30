Усик сообщил, о чем говорил с Ибрагимовичем

Златан Ибрагимович и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик перед визитом в Лондон, где представили его реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, посетил Италию. Там он посетил один из бойцовских турниров.

После этого события, где Усик был гостем, украинец встретился и общался с легендарным в прошлом футболистом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем. Об их разговоре о бое на футбольном "Уэмбли" украинец рассказал в интервью Mail Sport Boxing.

Реклама

Читайте также:

Усик хотел стать футболистом, но выйдет на "Уэмбли" как боксер

Украинца спросили, как бы ему было выходить на легендарный стадион "Уэмбли", если учесть, что он мечтал быть футболистом.

"Выход на Уэмбли — невероятный шанс: передо мной почти 100 тысяч зрителей. Это большая возможность", — сказал Усик.

Относительно разговора с Ибрагимовичем, Усик отметил, что они говорили о спорте, боксе, людях. Интересно, что встретились они в аэропорту и у них было время для разговора.

Напомним, у легендарного португальца Криштиану Роналду появятся новые предложения из Европы.

Украинский вратарь Андрей Лунин принял решение о своем будущем в мадридском "Реале".

Мадридский "Реал" отказался от Лунина — приоритет на других игроках.

В России хотят, чтобы их заявили на чемпионат мира по футболу без прохождения квалификации.