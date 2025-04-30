Усик потребовал от Трампа остановить войну в Украине

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чемпион мира по боксу Александр Усик сделал резонансное заявление, обратившись к Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию в Украине и не допустить территориальных уступок.

В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану спортсмен эмоционально высказался о войне, отметив, что Украина не собирается отдавать свою землю, сообщает портал Новини.LIVE.

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По словам Александра Усика, предложения передать часть украинских территорий ради мира являются "полной чушью". Он отметил, что украинский народ живет по правде и не приемлет агрессии: "У нас есть земля. Это — Украина. Понятно? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну?".

Александр Усик во время "Битвы взглядов" с Даниэлем Дюбуа. Фото: Reuters/Matthew Childs

О чем Усик попросил Трампа

Усик подчеркнул, что обращается к Трампу не из политических соображений, а как человек, чья страна страдает от войны. На вопрос, чего он ждет от президента США, чемпион ответил просто: "Пожалуйста, остановите войну в Украине".

Украинский боксер дал понять, что не признает никакие компромиссы в вопросе территориальной целостности: "Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ". Такая позиция Усика прозвучала особенно сильно на фоне последних заявлений Трампа, в которых тот намекал, что Украина якобы готова отдать Крым.

Чемпион мира в супертяжелом весе на протяжении всей войны активно поддерживает Украину — как морально, так и материально. Его голос регулярно звучит в медиа, и он не боится высказываться прямо даже на самые острые темы.

Ранее стало известно, что один из чемпионских поясов Усика должен был стать подарком от президента Украины лидеру США. Однако переговоры не сложились, и пояс, по словам Зеленского, так и остался лежать "на столике в кабинете".

Сейчас Усик использует каждый публичный выход, чтобы напомнить о важности поддержки Украины. Его интервью с призывом к Трампу выходит в эфир в ближайшие дни и, вероятно, вызовет бурную реакцию по обе стороны океана.

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