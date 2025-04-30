Усик потребовал от Трампа остановить войну в Украине

Усик раскрыл Трампу правду о войне в Украине
Чемпион мира по боксу Александр Усик сделал резонансное заявление, обратившись к Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию в Украине и не допустить территориальных уступок.
В интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану спортсмен эмоционально высказался о войне, отметив, что Украина не собирается отдавать свою землю, сообщает портал Новини.LIVE.
По словам Александра Усика, предложения передать часть украинских территорий ради мира являются "полной чушью". Он отметил, что украинский народ живет по правде и не приемлет агрессии: "У нас есть земля. Это — Украина. Понятно? Живем вот так. Почему ты забираешь мою страну?".
О чем Усик попросил Трампа
Усик подчеркнул, что обращается к Трампу не из политических соображений, а как человек, чья страна страдает от войны. На вопрос, чего он ждет от президента США, чемпион ответил просто: "Пожалуйста, остановите войну в Украине".
Украинский боксер дал понять, что не признает никакие компромиссы в вопросе территориальной целостности: "Это моя территория. Это территория моей страны. Это мой народ". Такая позиция Усика прозвучала особенно сильно на фоне последних заявлений Трампа, в которых тот намекал, что Украина якобы готова отдать Крым.
Чемпион мира в супертяжелом весе на протяжении всей войны активно поддерживает Украину — как морально, так и материально. Его голос регулярно звучит в медиа, и он не боится высказываться прямо даже на самые острые темы.
Ранее стало известно, что один из чемпионских поясов Усика должен был стать подарком от президента Украины лидеру США. Однако переговоры не сложились, и пояс, по словам Зеленского, так и остался лежать "на столике в кабинете".
Сейчас Усик использует каждый публичный выход, чтобы напомнить о важности поддержки Украины. Его интервью с призывом к Трампу выходит в эфир в ближайшие дни и, вероятно, вызовет бурную реакцию по обе стороны океана.
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