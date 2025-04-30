Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Анчелотти не будет тренировать сборную Бразилии из-за скандала arrow

Анчелотти не будет тренировать сборную Бразилии из-за скандала

30 апреля 2025 14:17
Иван Крутогоров - Редактор
Переход Анчелотти в сборную Бразилии сорвался в последний момент
Карло Анчелотти управляет игрой "Реала". Фото: Reuters/Borja Suarez
Иван Крутогоров - Редактор

Подписание контракта Карло Анчелотти с Федерацией футбола Бразилии, о котором стало известно еще несколько месяцев назад, не состоится. Вопрос казался решенным, но важное обстоятельство не позволит итальянцу возглавить "селесао".

Анчелотти не останется в "Реале", его будущее пока не определено, сообщает Relevo

Реклама
Читайте также:

Карло Анчелотти не станет новым главным тренером сборной Бразилии. Переговоры, которые велись в течение нескольких месяцев, окончательно сорвались. Бразильская сторона рассчитывала на то, что итальянец приступит к обязанностям уже в июне, но "Реал" категорически отказался отпускать тренера до завершения Клубного чемпионата мира.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Susana Vera 

Где будет работать Анчелотти 

Ситуация обострилась после того, как Анчелотти, не уведомив руководство "Реала", вылетел в Лондон, где, по данным СМИ, должен был подписать предварительное соглашение с Федерацией футбола Бразилии. Такой шаг вызвал внутренний конфликт и поставил под сомнение его дальнейшее пребывание в мадридском клубе.

Теперь наставник "Реала" активно рассматривает другие предложения. Одним из самых реальных вариантов может стать переход в один из клубов Саудовской Аравии, где ему готовы предложить контракт с рекордной зарплатой. Для 65-летнего специалиста это может стать последним крупным вызовом в карьере.

В Бразилии уже начали поиск нового кандидата на пост главного тренера. Среди альтернативных вариантов называют тренеров с международным опытом, включая специалистов из Европы и Южной Америки. Однако уход Анчелотти с повестки дня стал серьёзным ударом для планов CBF.

Таким образом, мечта о тандеме Анчелотти — Бразилия так и не стала реальностью. А сам итальянец, судя по всему, завершит текущий контракт с мадридским клубом и может отправиться покорять новый континент.

Напомним, украинский боксер Александр Усик сделал заявление о президенте США во время популярного шоу. 

Форвард сборной Украины будет выступать в Германии под руководством бывшей звезды Бундестим. 

Хосеп Гвардиола выбрал игрока, который поможет "Манчестер Сити" снова претендовать на чемпионство. 

Еще одним новичком английского клуба может стать Криштиану Роналду. 

спорт футбол Реал Мадрид Карло Анчелотти тренер Сборная Бразилии по футболу
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама