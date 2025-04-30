Переход Анчелотти в сборную Бразилии сорвался в последний момент

Карло Анчелотти управляет игрой "Реала". Фото: Reuters/Borja Suarez

Подписание контракта Карло Анчелотти с Федерацией футбола Бразилии, о котором стало известно еще несколько месяцев назад, не состоится. Вопрос казался решенным, но важное обстоятельство не позволит итальянцу возглавить "селесао".

Анчелотти не останется в "Реале", его будущее пока не определено, сообщает Relevo.

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Карло Анчелотти не станет новым главным тренером сборной Бразилии. Переговоры, которые велись в течение нескольких месяцев, окончательно сорвались. Бразильская сторона рассчитывала на то, что итальянец приступит к обязанностям уже в июне, но "Реал" категорически отказался отпускать тренера до завершения Клубного чемпионата мира.

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Susana Vera

Где будет работать Анчелотти

Ситуация обострилась после того, как Анчелотти, не уведомив руководство "Реала", вылетел в Лондон, где, по данным СМИ, должен был подписать предварительное соглашение с Федерацией футбола Бразилии. Такой шаг вызвал внутренний конфликт и поставил под сомнение его дальнейшее пребывание в мадридском клубе.

Теперь наставник "Реала" активно рассматривает другие предложения. Одним из самых реальных вариантов может стать переход в один из клубов Саудовской Аравии, где ему готовы предложить контракт с рекордной зарплатой. Для 65-летнего специалиста это может стать последним крупным вызовом в карьере.

В Бразилии уже начали поиск нового кандидата на пост главного тренера. Среди альтернативных вариантов называют тренеров с международным опытом, включая специалистов из Европы и Южной Америки. Однако уход Анчелотти с повестки дня стал серьёзным ударом для планов CBF.

Таким образом, мечта о тандеме Анчелотти — Бразилия так и не стала реальностью. А сам итальянец, судя по всему, завершит текущий контракт с мадридским клубом и может отправиться покорять новый континент.

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