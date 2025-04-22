Мудрик пройшов поліграф у справі про допінг — загрожує до чотирьох років бана

Михайло Мудрик. Фото: "Челсі"

Михайло Мудрик продовжує залишатись поза грою, оскільки очікує вирок компетентних органів по своїй допінговій справі. Колишній зірці загрожує від двох до чотирьох років дискваліфікації.

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін в інтерв’ю Give me sport розповів, що Михайло пройшов поліграф, щоб довести керівництву "Челсі" свою невинуватість.

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Що відомо у справі Мудрика

За інформацією Палкіна, Мудрик успішно пройшов тест на поліграфі, щоб довести свою невинуватість. Цей крок був ініційований адвокатами гравця як частина стратегії захисту, щоб продемонструвати, що порушення не було навмисним.

При цьому, факт проходження поліграфа не може вплинути на результат справи, оскільки в допінгових розслідуваннях умисел не є ключовим фактором.

Для уникнення тривалої дискваліфікації Мудрику необхідно довести або факт саботажу, або порушення в процедурі тестування.

Наразі результати аналізу зразка В ще не оприлюднені, що залишає справу відкритою. Адвокати Мудрика активно працюють над з’ясуванням всіх обставин, які могли призвести до позитивного тесту, але поки конкретних відповідей немає.

Палкін зазначив, що "Шахтар" має власну зацікавленість у ситуації навколо Мудрика, адже від його виступів у "Челсі" залежать бонусні виплати. Якщо футболіст не грає, це може коштувати донецькому клубу до 30 мільйонів євро.

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