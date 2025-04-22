Мудрик прошел полиграф по делу о допинге — грозит до четырех лет бана

Михаил Мудрик. Фото: "Челси"

Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры, поскольку ожидает приговор компетентных органов по своему допинговому делу. Бывшей звезде грозит от двух до четырех лет дисквалификации.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Give me sport рассказал, что Михаил прошел полиграф, чтобы доказать руководству "Челси" свою невиновность.

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Что известно по делу Мудрика

По информации Палкина, Мудрик успешно прошел тест на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность. Этот шаг был инициирован адвокатами игрока как часть стратегии защиты, чтобы продемонстрировать, что нарушение не было преднамеренным.

При этом, факт прохождения полиграфа не может повлиять на исход дела, поскольку в допинговых расследованиях умысел не является ключевым фактором.

Во избежание длительной дисквалификации Мудрику необходимо доказать либо факт саботажа, либо нарушения в процедуре тестирования.

Сейчас результаты анализа образца В еще не обнародованы, что оставляет дело открытым. Адвокаты Мудрика активно работают над выяснением всех обстоятельств, которые могли привести к положительному тесту, но пока конкретных ответов нет.

Палкин отметил, что "Шахтер" имеет собственную заинтересованность в ситуации вокруг Мудрика, ведь от его выступлений в "Челси" зависят бонусные выплаты. Если футболист не играет, это может стоить донецкому клубу до 30 миллионов евро.

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