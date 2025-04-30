Хаві або Тен Хаг очолять Баєр після того, як Хабі Алонсо відправиться в Реал

Тренер "Баєра" Хабі Алонсо спостерігає за грою команди. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Керівництвом мадридського "Реала" вже домовилися з Хабі Алонсо. Іспанський тренер замінить Карло Анчелотті на посаді наставника "бланкос".

"Баєр" обирає нового тренера з двох відомих фахівців, повідомляє Kicker.

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У німецькому "Баєрі" готуються до відходу Хабі Алонсо, який залишається пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера мадридського "Реала". Керівництво німецького клубу заздалегідь розробило план дій та визначило список потенційних наступників.

Ерік Тен Хаг у "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/

Новим наставником "Баєра" стане зірка

Серед головних претендентів на тренерську посаду називаються Хаві та Ерік тен Хаг. Обидва фахівці мають досвід роботи з командами, які сповідують атакувальний стиль, що ідеально вписується у філософію "Баєра".

Відомо, що німецький клуб уже контактував із Хаві з приводу можливої співпраці. За неофіційною інформацією, конкретної відмови від іспанця не було, що залишає інтригу відкритою.

Хаві Ернандес (ліворуч) та Йохан Кройф. Фото: instagram.com/xavi/

Останнім місцем роботи Хаві була "Барселона", яку він залишив після завершення минулого сезону. Тен Хаг, зі свого боку, був звільнений із "Манчестер Юнайтед" восени 2024 року й відтоді залишається без клубу.

Остаточне рішення в "Баєрі" ухвалять тільки в разі відходу Алонсо. Проте клуб уже діє на випередження і хоче зберегти тренерську стабільність перед стартом нового сезону.

Нагадаємо, головний тренер "Реала" Карло Анчелотті не зможе очолити збірну Бразилії.

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