Хави или Тен Хаг возглавят Байер после ухода Хаби Алонсо в Реал

Тренер "Байера" Хаби Алонсо наблюдает за игрой команды. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Руководством мадридского "Реала" уже договорились с Хаби Алонсо. Испанский тренер заменит Карло Анчелотти на должности наставника "бланкос".

"Байер" выбирает нового тренера из двух известных специалистов, сообщает Kicker.

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Эрик Тен Хаг в "МЮ". Фото: instagram.com/manchesterunited/

Новым наставником "Байера" станет звезда

Среди главных претендентов на тренерскую должность называются Хави и Эрик тен Хаг. Оба специалиста имеют опыт работы с командами, исповедующими атакующий стиль, что идеально вписывается в философию "Байера".

Известно, что немецкий клуб уже контактировал с Хави по поводу возможного сотрудничества. По неофициальной информации, конкретного отказа от испанца не последовало, что оставляет интригу открытой.

Хави Эрнандес (слева) и Йохан Кройф. Фото: instagram.com/xavi/

Последним местом работы Хави была "Барселона", которую он покинул после завершения прошлого сезона. Тен Хаг, в свою очередь, был уволен из "Манчестер Юнайтед" осенью 2024 года и с тех пор остаётся без клуба.

Окончательное решение в "Байере" примут только в случае ухода Алонсо. Тем не менее клуб уже действует на опережение и хочет сохранить тренерскую стабильность перед стартом нового сезона.

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