Мудрик показал свой роскошный автомобиль

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик пока не получил официального наказания за проваленный допинг-тест в ноябре прошлого года. В данный момент на него наложено бессрочное отстранение от футбола.

В последнее время футболист редко появляется на фото и видео. Однако украинца все же удалось зафиксировать на камеру, и позже видео с ним появилось в TikTok.

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В Лондоне камеры засняли Мудрика после шопинга, когда он укладывал пакеты с покупками в свой автомобиль.

Интересно, что Мудрик ездит по Лондону на тюнингованном BMW M8 с украинской регистрацией и левосторонним рулем.

Обычно украинские футболисты покупают автомобили уже в Англии с правосторонним рулем, как у Александра Зинченко.

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