Мудрик показал свой роскошный автомобиль

Появилось свежее видео с отстраненным от футбола Мудриком
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик пока не получил официального наказания за проваленный допинг-тест в ноябре прошлого года. В данный момент на него наложено бессрочное отстранение от футбола.
В последнее время футболист редко появляется на фото и видео. Однако украинца все же удалось зафиксировать на камеру, и позже видео с ним появилось в TikTok.
@supercarseurope
What do you think of the Chelsea winger’s new wheels? #bmw #m8 #mudryk #chelsea #ukraine♬ NEED A BREAK - LAMANT
Мудрик пока тратит деньги в Лондоне
В Лондоне камеры засняли Мудрика после шопинга, когда он укладывал пакеты с покупками в свой автомобиль.
Интересно, что Мудрик ездит по Лондону на тюнингованном BMW M8 с украинской регистрацией и левосторонним рулем.
Обычно украинские футболисты покупают автомобили уже в Англии с правосторонним рулем, как у Александра Зинченко.
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