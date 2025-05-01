Барселона и Интер выдали голевую ничью в полуфинале Лиги чемпионов

Ламин Ямал в матче против "Интера". Фото: Reuters

В рамках полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" принимала миланский "Интер". Эта игра прошла несмотря на блэкауты в Испании, которые могли ее сорвать.

В основное время команды завершили игру со счетом 3:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Уже на 31-й секунде Маркус Тюрам открыл счет, пяткой замкнув прострел Дензела Думфриса с правого фланга.

Гости во второй раз шокировали каталонцев на 21-й минуте. "Интер" удвоил преимущество после подачи углового от Хакана Чалханоглу, когда Франческо Ачерби сбросил мяч головой, а Думфрис ударом в падении с линии вратарской довел счет до 2:0.

"Барселона" ответила через три минуты. Ламин Ямал получил пас от Френки де Йонга, обыграл Тюрама и пробил в дальний угол.

На 38-й минуте каталонцы сравняли счет — Педри забросил на дальнюю штангу, откуда мяч сбросили под удар Феррану Торресу — 2:2.

Во втором тайме "Интер" снова первым вышел вперед. На 63-й минуте Думфрис головой замкнул угловой от Чалханоглу.

Однако, "Барса" на 66-й минуте снова восстановила паритет. Дани Ольмо с углового отыграл на Ямала, тот пропустил на Рафинью, чей дальний удар в перекладину рикошетом от спины Яна Зоммера привел к голу.

Ответный матч между "Интером" и каталонской "Барселоной" состоится 6 мая в Милане.

"Барселона" — "Интер" — 3:3

Голы: Ямал, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (авт.) — Тюрам, 1, Думфрис, 21, 63

"Барселона": Щесны — Кунде (Гарсия, 42), Кубарси (Кристенсен, 83), Мартинес, Мартин (Араухо, 46) — Педри (Гави, 83), Ольмо (Фермин, 67), де Йонг — Ямал, Торрес, Рафинья.

"Интер": Зоммер — Биссек, Ачерби, Бастони — Думфрис (Дармиан, 81), Барелла, Чалханоглу (Фраттези, 71), Мхитарян, Димарко (Аугусто, 55) — Мартинес (Тареми, 46), Тюрам (Зелински, 81).

Предупреждения: Кубарси — Чалханоглу

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