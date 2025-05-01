Відхід Ротаня — хто очолить Олександрію влітку 2025 року

Руслан Ротань (праворуч) перед матчем із "Рухом". Фото: УНІАН

Контракт Руслана Ротаня з "Олександрією" закінчується влітку 2025 року. Хоча переговори про продовження угоди з головним тренером тривають, існує ймовірність, що молодий фахівець може покинути клуб.

До фахівця виявляють інтерес декілька команд з УПЛ та інших країн, що залишає відкритим питання його майбутнього, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У разі, якщо Руслан Ротань таки вирішить змінити команду, "Олександрії" доведеться оперативно шукати нового головного тренера. Клуб розглядає кілька кандидатів, включно з тими, хто вже знайомий із внутрішньою структурою команди, а також амбітних фахівців, здатних запропонувати нове бачення.

Мирон Маркевич (праворуч) та Володимир Єзерський. Фото: УНІАН

Хто може очолити "Олександрію"

Одним із можливих наступників називають Володимира Єзерського. Він раніше працював у штабі Ротаня і добре знає команду. Такий варіант дозволить зберегти спадкоємність у підходах і мінімізувати перебудову в міжсезоння.

Іншим кандидатом став Сергій Кравченко, колишній півзахисник "Дніпра" та "Динамо", який розпочав тренерську кар'єру і також працював із Русланом Ротанем. Він має харизму та авторитетом у футболі, що може зіграти роль під час переходу на новий рівень.

Сергій Кравченко під час кар'єри гравця. Фото: УНІАН

Серед внутрішніх резервів клубу виділяється кандидатура Олександра Грицая — колишнього гравця команди, який тренував молодіжні склади. Його повернення може посилити зв'язок між академією та основною командою.

Клуб готується до можливих змін. Незалежно від імені нового тренера, перед ним стоятиме завдання зберегти спортивну стабільність та продовжити розвиток команди в рамках амбіцій клубу на найближчі сезони.

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