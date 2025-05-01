Лунін може замінити зірку футболу у відомому клубі

Андрій Лунін на базі "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готується до прощання з мадридським "Реалом". У воротаря є кілька варіантів для трансферу від команд із різних чемпіонатів.

Однією з таких команд виявився турецький "Галатасарай", повідомляє Nefes.

Реклама

Читайте також:

Майбутнє Фернандо Муслери в "Галатасараї" залишається невизначеним, і керівництво клубу вже розглядає варіанти на випадок його відходу. Одним із кандидатів на позицію основного воротаря називають українця Андрія Луніна, який проводить сезон у мадридському "Реалі".

Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

"Галатасараю" потрібен український голкіпер

За інформацією з оточення клубу, Муслера планує прийняти остаточне рішення щодо продовження кар'єри після завершення поточного сезону та можливого завоювання трофеїв. На випадок його відходу, "Галатасарай" розглядає кількох воротарів, включно з Луніним та іншими досвідченими голкіперами європейського рівня.

Українець нещодавно продовжив контракт із "Реалом" до 2030 року, що свідчить про довіру клубу до нього. Однак висока конкуренція у складі може підштовхнути Луніна до пошуку стабільної ігрової практики. У Туреччині йому можуть гарантувати місце в основі.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У цьому сезоні Лунін провів 12 матчів за "Реал", у яких пропустив 19 м'ячів та чотири рази залишав ворота "сухими". Ці показники роблять його привабливим варіантом для клубу, який прагне зберегти високі стандарти воротарської лінії.

Поки що жодних офіційних пропозицій не надходило, але в "Галатасараї" всерйоз вивчають кандидатуру Луніна, розраховуючи знайти сильного й амбітного голкіпера на випадок можливої зміни поколінь.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду став зіркою соцмереж після реакції на поразку "Аль-Насра" в Лізі чемпіонів АФК.

Уже влітку португальський футболіст може покинути "Аль-Наср" заради європейського гранда.

Михайло Мудрик віддає перевагу дорогим автомобілям — стало відомо, на чому він пересувається в Лондоні.

Хосеп Гвардіола збирається витратити великі гроші на запрошення зіркового футболіста.