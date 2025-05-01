Лунин может заменить звезду футбола в известном клубе

У Лунина появился новый и необычный вариант продолжения карьеры
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к прощанию с мадридским "Реалом". У вратаря есть несколько вариантов для трансфера от команд из разных чемпионатов.
Одной из таких команд оказался турецкий "Галатасарай", сообщает Nefes.
Будущее Фернандо Муслеры в "Галатасарае" остается неопределенным, и руководство клуба уже рассматривает варианты на случай его ухода. Одним из кандидатов на позицию основного вратаря называют украинца Андрея Лунина, который проводит сезон в мадридском "Реале".
"Галатасараю" нужен украинский голкипер
По информации из окружения клуба, Муслера планирует принять окончательное решение по продолжению карьеры после завершения текущего сезона и возможного завоевания трофеев. На случай его ухода, "Галатасарай" рассматривает нескольких вратарей, включая Лунина и других опытных голкиперов европейского уровня.
Украинец недавно продлил контракт с "Реалом" до 2030 года, что свидетельствует о доверии клуба к нему. Однако высокая конкуренция в составе может подтолкнуть Лунина к поиску стабильной игровой практики. В Турции ему могут гарантировать место в основе.
В этом сезоне Лунин провел 12 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 мячей и четырежды оставлял ворота "сухими". Эти показатели делают его привлекательным вариантом для клуба, стремящегося сохранить высокие стандарты вратарской линии.
Пока никаких официальных предложений не поступало, но в "Галатасарае" всерьез изучают кандидатуру Лунина, рассчитывая найти сильного и амбициозного голкипера на случай возможной смены поколений.
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