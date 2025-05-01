Віталій Миколенко потрапив до шорт-листа грандів Європи

Віталій Миколенко бореться за м'яч. Фото: Reuters/Tony O Brien

Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку цього літа. За інформацією з Англії, "Тоттенгем" додав гравця до свого шорт-листа на літню трансферну кампанію і всерйоз розглядає його як можливе посилення лівого флангу оборони.

Скаути лондонського клубу стежать за Миколенком та оцінюють його як надійного кандидата на позицію лівого захисника, повідомляє TransferFeed.

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Віталій Миколенко в матчі проти "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Phil Noble

Де гратиме Миколенко

Одразу кілька клубів із різних ліг цікавляться 25-річним захисником. Найбільш серйозно налаштований англійський "Тоттенгем". Інтерес лондонців продиктований необхідністю посилення складу напередодні нового сезону, особливо з огляду на ймовірне залишення низки гравців з оборонної лінії. Миколенко вирізняється витривалістю, гарним вибором позиції й упевненістю у відборі. Саме такі якості шукає тренерський штаб "Тоттенгема" в майбутньому гравцеві стартового складу.

Наразі переговори перебувають в активній фазі, і, за неофіційною інформацією, перехід може бути оформлений уже в червні. Оціночна вартість трансферу становить близько 30 мільйонів євро. Сам гравець позитивно оцінює перспективу переїзду в Лондон і готовий до нових викликів.

"Тоттенгем" — не єдиний клуб, який проявляє інтерес до українця. Раніше Миколенка пов'язували з "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом", "Наполі", "Міланом" та "Ромою". Однак саме лондонці зараз виглядають найбільш конкретно налаштованими щодо угоди.

У сезоні 2024/2025 Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" уже 20 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.

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