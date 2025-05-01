Віталій Миколенко потрапив до шорт-листа грандів Європи

Один із лідерів АПЛ зацікавлений у трансфері Миколенка
Захисник "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку цього літа. За інформацією з Англії, "Тоттенгем" додав гравця до свого шорт-листа на літню трансферну кампанію і всерйоз розглядає його як можливе посилення лівого флангу оборони.
Скаути лондонського клубу стежать за Миколенком та оцінюють його як надійного кандидата на позицію лівого захисника, повідомляє TransferFeed.
Віталій Миколенко вже влітку може попрощатися з уболівальниками "Евертона". Футболіст згадував, що йому психологічно складно грати в команді, яка регулярно бореться за виживання. Незабаром у кар'єрі українця може настати новий етап.
Де гратиме Миколенко
Одразу кілька клубів із різних ліг цікавляться 25-річним захисником. Найбільш серйозно налаштований англійський "Тоттенгем". Інтерес лондонців продиктований необхідністю посилення складу напередодні нового сезону, особливо з огляду на ймовірне залишення низки гравців з оборонної лінії. Миколенко вирізняється витривалістю, гарним вибором позиції й упевненістю у відборі. Саме такі якості шукає тренерський штаб "Тоттенгема" в майбутньому гравцеві стартового складу.
Наразі переговори перебувають в активній фазі, і, за неофіційною інформацією, перехід може бути оформлений уже в червні. Оціночна вартість трансферу становить близько 30 мільйонів євро. Сам гравець позитивно оцінює перспективу переїзду в Лондон і готовий до нових викликів.
"Тоттенгем" — не єдиний клуб, який проявляє інтерес до українця. Раніше Миколенка пов'язували з "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом", "Наполі", "Міланом" та "Ромою". Однак саме лондонці зараз виглядають найбільш конкретно налаштованими щодо угоди.
У сезоні 2024/2025 Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" уже 20 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 3 результативні передачі.
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