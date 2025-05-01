Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Один из лидеров АПЛ заинтересован в трансфере Миколенко arrow

Один из лидеров АПЛ заинтересован в трансфере Миколенко

1 мая 2025 11:17
Иван Крутогоров - Редактор
Виталий Миколенко попал в шорт-лист грандов Европы
Виталий Миколенко борется за мяч. Фото: Reuters/Tony O Brien
Иван Крутогоров - Редактор

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клубную прописку этим летом. По информации из Англии, "Тоттенхэм" добавил игрока в свой шорт-лист на летнюю трансферную кампанию и всерьез рассматривает его как возможное усиление левого фланга обороны.

Скауты лондонского клуба следят за Миколенко и оценивают его как надежного кандидата на позицию левого защитника, сообщает TransferFeed.

Реклама
Читайте также:

Виталий Миколенко уже летом может попрощаться с болельщиками "Эвертона". Футболист упоминал, что ему психологически сложно играть в команде, которая регулярно борется за выживание. Вскоре в карьере украинца может наступить новый этап. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble

Где будет играть Миколенко 

Сразу несколько клубов из разных лиг интересуются 25-летним защитником. Наиболее серьезно настроен английский "Тоттенхэм". Интерес лондонцев продиктован необходимостью усиления состава накануне нового сезона, особенно с учетом вероятного ухода ряда игроков из оборонительной линии. Миколенко отличается выносливостью, хорошим выбором позиции и уверенностью в отборе. Именно такие качества ищет тренерский штаб "Тоттенхэма" в будущем игроке стартового состава.

На данный момент переговоры находятся в активной фазе, и, по неофициальной информации, переход может быть оформлен уже в июне. Оценочная стоимость трансфера составляет около 30 миллионов евро. Сам игрок положительно оценивает перспективу переезда в Лондон и готов к новым вызовам.

"Тоттенхэм" — не единственный клуб, проявляющий интерес к украинцу. Ранее Миколенко связывали с "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом", "Наполи", "Миланом" и "Ромой". Однако именно лондонцы сейчас выглядят наиболее конкретно настроенными по отношению к сделке.

В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" уже 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин может получить экзотическое предложение о продолжении карьеры.

Криштиану Роналду готовится к триумфальному возвращению в английскую Премьер-лигу. 

"Аль-Наср" потерял шанс завоевать престижный трофей, и реакция Криштиану Роналду на это стала хитом соцсетей

"Манчестер Сити" собирается потратить огромную сумму на игрока, который решит проблему команды Хосепа Гвардиолы. 

спорт футбол Эвертон Футбол трансферы Виталий Миколенко Тоттенхэм
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама