Виталий Миколенко попал в шорт-лист грандов Европы

Виталий Миколенко борется за мяч. Фото: Reuters/Tony O Brien

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клубную прописку этим летом. По информации из Англии, "Тоттенхэм" добавил игрока в свой шорт-лист на летнюю трансферную кампанию и всерьез рассматривает его как возможное усиление левого фланга обороны.

Скауты лондонского клуба следят за Миколенко и оценивают его как надежного кандидата на позицию левого защитника, сообщает TransferFeed.

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Виталий Миколенко в матче против "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble

Где будет играть Миколенко

Сразу несколько клубов из разных лиг интересуются 25-летним защитником. Наиболее серьезно настроен английский "Тоттенхэм". Интерес лондонцев продиктован необходимостью усиления состава накануне нового сезона, особенно с учетом вероятного ухода ряда игроков из оборонительной линии. Миколенко отличается выносливостью, хорошим выбором позиции и уверенностью в отборе. Именно такие качества ищет тренерский штаб "Тоттенхэма" в будущем игроке стартового состава.

На данный момент переговоры находятся в активной фазе, и, по неофициальной информации, переход может быть оформлен уже в июне. Оценочная стоимость трансфера составляет около 30 миллионов евро. Сам игрок положительно оценивает перспективу переезда в Лондон и готов к новым вызовам.

"Тоттенхэм" — не единственный клуб, проявляющий интерес к украинцу. Ранее Миколенко связывали с "Манчестер Юнайтед", "Ньюкаслом", "Наполи", "Миланом" и "Ромой". Однако именно лондонцы сейчас выглядят наиболее конкретно настроенными по отношению к сделке.

В сезоне 2024/2025 Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" уже 20 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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