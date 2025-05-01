Уход Ротаня — кто возглавит Александрию летом 2025 года

Руслан Ротань (справа) перед матчем с "Рухом". Фото: УНИАН

Контракт Руслана Ротаня с "Александрией" истекает летом 2025 года. Хотя переговоры о продлении соглашения с главным тренером продолжаются, существует вероятность, что молодой специалист может покинуть клуб.

К специалисту проявляют интерес несколько команд из УПЛ и других стран, что оставляет открытым вопрос его будущего, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В случае, если Руслан Ротань же решит сменить команду, "Александрии" придется оперативно искать нового главного тренера. Клуб рассматривает несколько кандидатов, включая тех, кто уже знаком с внутренней структурой команды, а также амбициозных специалистов, способных предложить новое видение.

Мирон Маркевич (справа) и Владимир Езерский. Фото: УНИАН

Кто может возглавить "Александрию"

Одним из возможных преемников называют Владимира Езерского. Он ранее работал в штабе Ротаня и хорошо знает команду. Такой вариант позволит сохранить преемственность в подходах и минимизировать перестройку в межсезонье.

Другим кандидатом стал Сергей Кравченко, бывший полузащитник "Днепра" и "Динамо", который начал тренерскую карьеру и также работал с Русланом Ротанем. Он обладает харизмой и авторитетом в футболе, что может сыграть роль при переходе на новый уровень.

Сергей Кравченко во время карьеры игрока. Фото: УНИАН

Среди внутренних резервов клуба выделяется кандидатура Александра Грицая — бывшего игрока команды, который тренировал молодежные составы. Его возвращение может усилить связь между академией и основной командой.

Клуб готовится к возможным изменениям. Независимо от имени нового тренера, перед ним будет стоять задача сохранить спортивную стабильность и продолжить развитие команды в рамках амбиций клуба на ближайшие сезоны.

Напомним, звезда "Эвертона" Виталий Миколенко может перейти в другую английскую команду.

В услугах Андрея Лунина заинтересован один из самых титулованных клубов Европы.

Криштиану Роналду оказался на радаре у "Манчестер Сити", стороны могут заключить краткосрочное соглашение.

После вылета "Аль-Насра" из Лиги чемпионов АФК Роналду расстроился и стал звездой соцсетей из-за своей реакции.