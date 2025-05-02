Барселона готує рекордну угоду заради Ерлінга Голанна

Голанн під час тренування. Фото: instagram.com/erling/

Каталонська "Барселона" може здійснити один із найгучніших трансферів десятиліття. Керівництво клубу розглядає можливість підписання норвезького форварда "Манчестер Сіті".

Ерлінг Голанн може перейти в "Барселону" у 2026 році, повідомляє ElNacional.

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Новий масштабний контракт із технічним спонсором Nike забезпечить клубу фінансову стабільність, необхідну для реалізації угоди. Очікується, що трансферна сума перевершить усі попередні покупки "Барселони", зробивши нападника найдорожчим придбанням в історії клубу. Контракт зі спонсором забезпечить "Барсі" значне фінансове вливання, яке можна спрямувати на посилення складу.

Деталі трансферу Голанна

Перехід Ерлінга Голанна, якщо він відбудеться, залежатиме від низки чинників, включно з формою самого гравця, готовністю "Сіті" до переговорів, а також станом бюджету синьо-гранатових до 2026 року.

Ерлінг Голанн в Англії. Фото: Reuters/Hannah Mckay

У контракті у Голанна є пункт, що дозволяє покинути АПЛ при дотриманні низки умов. Каталонці вже почали готувати ґрунт для потенційного переходу, розглядаючи 2026 рік як реалістичний термін.

Поки сам футболіст не коментував ситуацію, але його ім'я регулярно з'являється в трансферних чутках, що пов'язують його з топклубами Європи, зокрема з "Реалом".

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