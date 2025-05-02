Бартулович може покинути Зорю влітку — клуб готується до змін

Младен Бартулович. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" в поточному сезоні показує нестабільні результати, і влітку на неї можуть чекати кадрові зміни. Одна зі змін стосується тренерського містка.

Про це з посиланням на свої джерела повідомили в ефірі YouTube-каналу "Взбірна".

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За інформацією ведучого Михайла Співаковського, після закінчення сезону 38-річний Бартулович може покинути "Зорю". При цьому, навіть не зрозуміло, це рішення клубу чи самого хорватського фахівця.

"Усе частіше в моєму інформаційному просторі з'являється інформація про можливий відхід Бартуловича із "Зорі". Причому поки незрозуміло, це його рішення чи ініціатива клубу. Якщо тренер хоче залишитися, йому доведеться це доводити роботодавцю", — зазначив Співаковський.

На цю мить "Зоря" практично вирішила всі питання в УПЛ. Команда посідає восьме місце в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок.

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