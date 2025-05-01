Минулий рік був найуспішнішим для футбольних збірних України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У вертикалі збірних України з футболу позитивно оцінюють свою роботу в команді. При цьому, 2024 рік став статистично найкращим.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦЬ" повідомив асистент головного тренера збірної України Гліб Платов.

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За словами Платова, минулорічний результат всієї вертикалі збірних України був найкращим в історії.

Свої слова Платов підтвердив кількістю збірних, які відібралися на чемпіонати Європи. При цьому, молодіжна збірна потрапила на Олімпійські ігри.

"Цього вдалося досягти, окрім нашої країни, ще трьом країнам у Європі. Тобто ми увійшли в категорію чотирьох країн.

Тобто вертикаль збірних у нас минулого року досягла дуже великих успіхів. І цей факт сигналізує про те, що процес відбувався і покращувався роками. Це ж не відбулося за один рік, цей ресурс накопичувався роками", — сказав Платов.

Зазначимо, що в 2024 році національна збірна України брала участь в чемпіонаті Європи, де в групі посіла останнє місце, хоч й набрала чотири очки, але поступилася за додатковими показниками.

Збірна України U-19 вийшла до півфіналу чемпіонату Європи, де поступилася французам. Команда U-17 не вийшла з групи Євро.

Збірна України U-23 Руслана Ротаня зіграла на Олімпійських іграх в Парижі, де посіла третє місце в групі з трьома очками.

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