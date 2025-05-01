Прошлый год был самым успешным для футбольных сборных Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В вертикали сборных Украины по футболу положительно оценивают свою работу в команде. При этом, 2024 год стал статистически лучшим.

Об этом в интервью YouTube-каналу "ТРЕНДЕЦ" сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Глеб Платов.

Реклама

Читайте также:

Успехи сборных Украины по футболу

По словам Платова, прошлогодний результат всей вертикали сборных Украины был лучшим в истории.

Свои слова Платов подтвердил количеством сборных, которые отобрались на чемпионаты Европы. При этом, молодежная сборная попала на Олимпийские игры.

"Этого удалось достичь, кроме нашей страны, еще трем странам в Европе. То есть мы вошли в категорию четырех стран.

То есть вертикаль сборных у нас в прошлом году достигла очень больших успехов. И этот факт сигнализирует о том, что процесс происходил и улучшался годами. Это же не произошло за один год, этот ресурс накапливался годами", — сказал Платов.

Отметим, что в 2024 году национальная сборная Украины участвовала в чемпионате Европы, где в группе заняла последнее место, хоть и набрала четыре очка, но уступила по дополнительным показателям.

Сборная Украины U-19 вышла в полуфинал чемпионата Европы, где уступила французам. Команда U-17 не вышла из группы Евро.

Сборная Украины U-23 Руслана Ротаня сыграла на Олимпийских играх в Париже, где заняла третье место в группе с тремя очками.

Напомним, экс-футболист "Динамо" Киев был обвинен в по уголовному делу.

Защитник сборной Украины может перейти в известный футбольный клуб.

Руслан Ротань уйдет из "Александрии" — его заменит перспективный тренер.

Каталонская "Барселона" заменит своего форварда Роберта Левандовского.