Бывший игрок Динамо осужден за домашнее насилие

Жерсон Родригес против Александра Караваева. Фото: УНИАН

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес получил 18 месяцев условного тюремного заключения по решению Апелляционного суда Люксембурга. Суд подтвердил обвинения в нападении на бывшую девушку футболиста, включая эпизод домашнего насилия.

Также Родригесу назначен штраф в размере 1500 евро и компенсация пострадавшей, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Дело включает в себя несколько эпизодов, произошедших с 2019 по 2022 год. Среди них оказалось нападение на мужчину возле ночного клуба, в результате которого пострадавший получил серьёзные травмы, и инцидент, в котором другому человеку был выбит зуб. В последнем эпизоде Родригеса признали виновным в физическом нападении на бывшую партнершу.

Жерсон Родригес в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Что будет с Жерсоном

В ходе судебного процесса защита футболиста оспаривала достоверность представленных обвинений. Однако суд счел доказательства достаточными и назначил более жёсткое наказание, чем было запрошено обвинением. Также Родригес получил испытательный срок на 5 лет.

На момент вынесения приговора Родригес выступал за португальский клуб АВС на правах аренды из "Динамо". Его контракт с украинским клубом действует до лета 2025 года. За "Динамо" футболист провёл 53 матча, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Несмотря на приговор, футболист продолжал вызываться в сборную Люксембурга, что вызвало обсуждение в местном спортивном сообществе. Вопрос его участия в национальной команде остаётся на усмотрение тренерского штаба.

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