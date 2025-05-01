Колишнього гравця Динамо засуджено за домашнє насильство

Жерсон Родрігес проти Олександра Караваєва. Фото: УНІАН

Колишній півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес отримав 18 місяців умовного тюремного ув'язнення за рішенням Апеляційного суду Люксембургу. Суд підтвердив обвинувачення в нападі на колишню дівчину футболіста, включно з епізодом домашнього насильства.

Також Родрігесу призначено штраф у розмірі 1500 євро та компенсацію постраждалій, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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Справа охоплює кілька епізодів, що сталися з 2019 по 2022 рік. Серед них виявився напад на чоловіка біля нічного клубу, внаслідок якого потерпілий дістав серйозні травми, та інцидент, у якому іншій людині було вибито зуб. В останньому епізоді Родрігеса визнали винним у фізичному нападі на колишню партнерку.

Жерсон Родрігес у матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Що буде з Жерсоном

Під час судового процесу захист футболіста заперечував достовірність представлених звинувачень. Однак суд визнав докази достатніми та призначив більш жорстке покарання, ніж було запрошено обвинуваченням. Також Родрігес отримав випробувальний термін на 5 років.

На момент винесення вироку Родрігес виступав за португальський клуб АВС на правах оренди з "Динамо". Його контракт з українським клубом діє до літа 2025 року. За "Динамо" футболіст провів 53 матчі, забив 9 м'ячів та зробив 4 результативні передачі.

Попри вирок, футболіст продовжував викликатися до збірної Люксембургу, що викликало обговорення в місцевій спортивній спільноті. Питання його участі в національній команді залишається на розсуд тренерського штабу.

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