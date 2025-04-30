Шовковський запросить до Динамо одразу 3 молодих гравців — хто вони

Олександр Яцик. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" влітку підсилиться трьома талановитими футболістами. Один з них став зіркою УПЛ, другий показав себе з нового боку у "Ворсклі", а третій забиває в іноземному чемпіонаті.

Про це повідомив Telegram-канал INSIDE UPL.

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Антон Царенко. Фото: "Динамо" Київ

Кого поверне "Динамо"

За наявною інформацією, "Динамо" залучить до тренувального збору півзахисників Олександра Яцика, Навіна Малиша та Антона Царенка.

Яцик, якому 22 роки, проводить сезон в оренді у луганській "Зорі", де став основним футболістом.

Цього сезону центральний півзахисник зіграв у 26 матчах, де забив шість голів та зробив чотири асисти.

Навін Малиш. Фото: "Динамо" Київ

Малиш, який грав у "Динамо" справа у захисті, в січні перейшов у оренду в полтавську "Ворсклу", де відіграв в опорній зоні. За "зелених" він зіграв вісім матчів, де забив три м'ячі.

Царенко у 20 років виступає в оренді за польську "Лехію". У Польщі у футболіста 22 поєдинки, три голи та одна результативна передача.

Царенко в Польщі демонструє зрілу гру, і керівництво "Динамо" бачить у ньому потенційну заміну ветерану Віталію Буяльському.

"Лехія" хотіла б залишити гравця у себе, але у них немає права викупу. Тому вони хотіли б подовжити оренду.

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