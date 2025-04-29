Талант Динамо підкорив Лігу чемпіонів і встановив важливе досягнення

Матвій Пономаренко з партнерами по "Динамо". Фото: пресслужба сайту

Юнацька ліга чемпіонів сезону 2024/25 офіційно завершена. Переможцем турніру стала "Барселона", яка впевнено обіграла турецький "Трабзонспор" у фіналі з рахунком 4:1.

Каталонці завоювали третій титул в історії турніру та стали найтитулованішим клубом в історії Юнацької ліги, обійшовши лондонський "Челсі", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Попри виліт "Динамо" в першому раунді плей-офф, саме Матвій Пономаренко став одним із головних відкриттів турніру. Його результативність не зміг перевершити жоден інший гравець у цьому розіграші.

Матвій Пономаренко в матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Гольова феєрія Пономаренка

Форвард київського "Динамо" U19 Матвій Пономаренко став одним із найкращих бомбардирів Юнацької ліги УЄФА сезону 2024/25, забивши 8 голів у 5 матчах. Він розділив перше місце з Магамаду Сангаре (ПСЖ) та Філліпом Вергоунегом ("Зальцбург"), але зробив це за меншу кількість ігор.

Пономаренко відзначився в матчах проти "Аталанти", "Марібора" та "Корику", продемонструвавши високу результативність і майстерність. Його виступи привернули увагу європейських скаутів та експертів.

Попри виліт "Динамо" в 1/16 фіналу, Пономаренко став найкращим бомбардиром серед українських гравців в історії турніру, обійшовши Андрія Борячука та Олександра Зубкова.

Найкращі 4 бомбардири Юнацької ЛЧ-2024/25

Матвій Пономаренко ("Динамо") — 8 голів (5 матчів);

Магамаду Сангаре (ПСЖ) — 8 голів (6 матчів);

Філліп Вергоунег ("Зальцбург") — 8 голів (7 матчів);

Марк Гюї ("Барселона") — 6 голів (7 матчів).

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