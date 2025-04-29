Реал Мадрид планує посилити оборону зіркою чемпіонату Англії

Реал обрав головну трансферну ціль на літо-2025
Мадридський "Реал" націлився на 23-річного центрального захисника "Арсеналу" Вільяма Саліба як пріоритетне посилення оборони на майбутнє трансферне літо.
"Бланкос" уже провели попередні переговори з представниками футболіста, повідомляє Sky Sports.
Вільям Саліба вже говорив, що мріє продовжити кар'єру в складі мадридського "Реала". Він хоче виступати в одній команді зі співвітчизником Кіліаном Мбаппе. "Королівський клуб" готовий втілити цю мрію в реальність.
Деталі трансферу Саліба
Лондонський клуб оцінює гравця в 100 млн фунтів стерлінгів (120 млн євро — Ред.), що робить його потенційний трансфер одним із найдорожчих для захисників в історії. Однак при цьому "Арсенал" не має наміру відпускати свого ключового гравця та готовий блокувати будь-які спроби відходу француза.
Саліба, який у поточному сезоні провів 33 матчі та забив два голи, є важливою частиною оборони "канонірів". Його контракт із клубом діє до літа 2027 року, і "Арсенал" розглядає можливість продовження угоди.
Інтерес "Реала" до Саліба зумовлений необхідністю оновлення оборонної лінії команди. З урахуванням віку поточних центральних захисників, мадридський клуб шукає молоде і перспективне підсилення.
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