Реал Мадрид планує посилити оборону зіркою чемпіонату Англії

Вільям Саліба (у центрі) святкує гол із Декланом Райсом та Якубом Ківьором. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Мадридський "Реал" націлився на 23-річного центрального захисника "Арсеналу" Вільяма Саліба як пріоритетне посилення оборони на майбутнє трансферне літо.

"Бланкос" уже провели попередні переговори з представниками футболіста, повідомляє Sky Sports.

Реклама

Читайте також:

Вільям Саліба вже говорив, що мріє продовжити кар'єру в складі мадридського "Реала". Він хоче виступати в одній команді зі співвітчизником Кіліаном Мбаппе. "Королівський клуб" готовий втілити цю мрію в реальність.

Деталі трансферу Саліба

Лондонський клуб оцінює гравця в 100 млн фунтів стерлінгів (120 млн євро — Ред.), що робить його потенційний трансфер одним із найдорожчих для захисників в історії. Однак при цьому "Арсенал" не має наміру відпускати свого ключового гравця та готовий блокувати будь-які спроби відходу француза.

Вільям Саліба під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Саліба, який у поточному сезоні провів 33 матчі та забив два голи, є важливою частиною оборони "канонірів". Його контракт із клубом діє до літа 2027 року, і "Арсенал" розглядає можливість продовження угоди.

Інтерес "Реала" до Саліба зумовлений необхідністю оновлення оборонної лінії команди. З урахуванням віку поточних центральних захисників, мадридський клуб шукає молоде і перспективне підсилення.

Нагадаємо, голкіпер "Реала" Андрій Лунін уже ухвалив важливе рішення про своє майбутнє.

"Манчестер Сіті" може запропонувати контракт Кріштіану Роналду, але є важливий нюанс.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже готуються до бою, а ми проаналізували шанси боксерів на перемогу.

Прокинутися зранку бадьорим та в тонусі легко, якщо дотримуватися наших рекомендацій, які підходять усім.