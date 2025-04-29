Реал Мадрид планирует усилить оборону звездой чемпионата Англии

Вильям Салиба (в центре) празднует гол с Декланом Райсом и Якубом Кивьером. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Мадридский "Реал" нацелился на 23-летнего центрального защитника "Арсенала" Вильяма Салиба в качестве приоритетного усиления обороны на предстоящее трансферное лето.

"Бланкос" уже провели предварительные переговоры с представителями футболиста, сообщает Sky Sports.

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Вильям Салиба уже говорил, что мечтает продолжить карьеру в составе мадридского "Реала". Он хочет выступать в одном команде с соотечественником Килианом Мбаппе. "Королевский клуб" готов воплотить эту мечту в реальность.

Детали трансфера Салиба

Лондонский клуб оценивает игрока в 100 млн фунтов стерлингов (120 млн евро — Ред.), что делает его потенциальный трансфер одним из самых дорогих для защитников в истории. Однако при этом "Арсенал" не намерен отпускать своего ключевого игрока и готов блокировать любые попытки ухода француза.​

Вильям Салиба во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Салиба, который в текущем сезоне провел 33 матча и забил два гола, является важной частью обороны "канониров". Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, и "Арсенал" рассматривает возможность продления соглашения.​

Интерес "Реала" к Салиба обусловлен необходимостью обновления оборонительной линии команды. С учетом возраста текущих центральных защитников, мадридский клуб ищет молодое и перспективное усиление.​

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