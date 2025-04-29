Талант Динамо покорил Лигу чемпионов и установил важное достижение

Матвей Пономаренко с партнерами по "Динамо". Фото: пресс-служба сайта

Юношеская лига чемпионов сезона 2024/2025 официально завершена. Победителем турнира стала "Барселона", которая уверенно обыграла турецкий "Трабзонспор" в финале со счетом 4:1.

Каталонцы завоевали третий титул в истории турнира и стали самым титулованным клубом в истории Юношеской лиги, обойдя лондонский "Челси", сообщает портал Новини.LIVE.

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Несмотря на вылет "Динамо" в первом раунде плей-офф, именно Матвей Пономаренко стал одним из главных открытий турнира. Его результативность не смог превзойти ни один другой игрок в этом розыгрыше.

Матвей Пономаренко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Голевая феерия Пономаренко

Форвард киевского "Динамо" U19 Матвей Пономаренко стал одним из лучших бомбардиров Юношеской лиги УЕФА сезона 2024/25, забив 8 голов в 5 матчах. Он разделил первое место с Магамаду Сангаре (ПСЖ) и Филлипом Вергоунегом ("Зальцбург"), но сделал это за меньшее количество игр.​

Пономаренко отличился в матчах против "Аталанты", "Марибора" и "Коррику", продемонстрировав высокую результативность и мастерство. Его выступления привлекли внимание европейских скаутов и экспертов.​

Несмотря на вылет "Динамо" в 1/16 финала, Пономаренко стал лучшим бомбардиром среди украинских игроков в истории турнира, обойдя Андрея Борячука и Александра Зубкова.

Топ-4 бомбардиров Юношеской лиги УЕФА 2024/25

Матвей Пономаренко ("Динамо") — 8 голов (5 матчей);

Магамаду Сангаре (ПСЖ) — 8 голов (6 матчей);

Филлип Вергоунег ("Зальцбург") — 8 голов (7 матчей);

Марк Гюи ("Барселона") — 6 голов (7 матчей).

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