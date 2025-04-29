Рафинья угрожает уйти из Барселоны из-за Ламина Ямала

Претендент на ЗМ поставил ультиматум Барселоне и рушит атмосферу
В каталонской "Барселоне" назревает большой скандал. Случилось это перед тем как команде осталось сделать последние рывки для побед в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
По информации портала El Nacional, возбудителем спокойствия стал 28-летний бразильский вингер "Барселоны" Рафинья Диас.
Какие проблемы назревают в "Барселоне"
Претендент на Золотой мяч угрожает президенту Жоану Лапорте уйти, если клуб купит 22-летнего вингера "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямса.
Рафинья в текущем сезоне чувствует себя звездой команды. В 53 матчах у него 30 голов и 23 ассиста. Поэтому он требует, чтобы на его позицию не покупали другую звезду, с которой придется делить игровое время.
Если же клуб купит Уильямса, то Рафинья будет требовать о трансфере.
Из-за этого конфликта главный тренер Ханс-Дитер Флик поддержал игрока и н хочет настаивать на новом трансфере.
Интересно, что "Барселоне" также не интересен Уильямс, поскольку у него очень большие запросы, а команда не готова так много платить.
Идеологом трансфера Уильямса является юный вингер "Барселоны" Ламин Ямал, для которого Нико является лучшим другом. Молодая звезда разочарована срывом переговоров с ним прошлым летом.
Напомним, прогноз на результат реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
У 40-летнего португальца Криштиану Роналду новая цель в карьере, ради которой придется уехать в европейский гранд.
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин принял решение о будущем в Испании.
Мадридский "Реал" хочет усилить защиту звездой АПЛ.
Читайте Новини.LIVE!