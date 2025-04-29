Рафинья угрожает уйти из Барселоны из-за Ламина Ямала

Рафинья в матче против "Реала". Фото: Reuters

В каталонской "Барселоне" назревает большой скандал. Случилось это перед тем как команде осталось сделать последние рывки для побед в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

По информации портала El Nacional, возбудителем спокойствия стал 28-летний бразильский вингер "Барселоны" Рафинья Диас.

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Рафинья против "Реала". Фото: Reuters

Какие проблемы назревают в "Барселоне"

Претендент на Золотой мяч угрожает президенту Жоану Лапорте уйти, если клуб купит 22-летнего вингера "Атлетика" и сборной Испании Нико Уильямса.

Рафинья в текущем сезоне чувствует себя звездой команды. В 53 матчах у него 30 голов и 23 ассиста. Поэтому он требует, чтобы на его позицию не покупали другую звезду, с которой придется делить игровое время.

Если же клуб купит Уильямса, то Рафинья будет требовать о трансфере.

Из-за этого конфликта главный тренер Ханс-Дитер Флик поддержал игрока и н хочет настаивать на новом трансфере.

Интересно, что "Барселоне" также не интересен Уильямс, поскольку у него очень большие запросы, а команда не готова так много платить.

Идеологом трансфера Уильямса является юный вингер "Барселоны" Ламин Ямал, для которого Нико является лучшим другом. Молодая звезда разочарована срывом переговоров с ним прошлым летом.

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