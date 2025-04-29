Рафінья погрожує піти з Барселони через Ламіна Ямала

Рафінья в матчі проти "Реала". Фото: Reuters

У каталонській "Барселоні" назріває великий скандал. Сталося це перед тим як команді залишилося зробити останні ривки для перемог у чемпіонаті Іспанії та Лізі чемпіонів.

За інформацією порталу El Nacional, збудником спокою став 28-річний бразильський вінгер "Барселони" Рафінья Діас.

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Рафінья проти "Реала". Фото: Reuters

Які проблеми назрівають у "Барселоні"

Претендент на Золотий м'яч погрожує президенту Жоану Лапорті піти, якщо клуб купить 22-річного вінгера "Атлетіка" і збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Рафінья в поточному сезоні відчуває себе зіркою команди. У 53 матчах у нього 30 голів і 23 асисти. Тому він вимагає, щоб на його позицію не купували іншу зірку, з якою доведеться ділити ігровий час.

Якщо ж клуб купить Вільямса, то Рафінья вимагатиме трансфер.

Через цей конфлікт головний тренер Ганс-Дітер Флік підтримав гравця і не хоче наполягати на новому трансфері.

Цікаво, що "Барселоні" також не цікавий Вільямс, оскільки у нього дуже великі запити, а команда не готова так багато платити.

Ідеологом трансферу Вільямса є юний вінгер "Барселони" Ламін Ямал, для якого Ніко є найкращим другом. Молода зірка розчарована зривом переговорів із ним минулого літа.

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