Шовковский пригласит в Динамо сразу 3 молодых игроков — кто они

Александр Яцык. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" летом усилится тремя талантливыми футболистами. Один из них стал звездой УПЛ, второй показал себя с новой стороны в "Ворскле", а третий забивает в иностранном чемпионате.

Об этом сообщил Telegram-канал INSIDE UPL.

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Кого вернет "Динамо"

По имеющейся информации, "Динамо" привлечет к тренировочному сбору полузащитников Александра Яцыка, Навина Малыша и Антона Царенко.

Яцык, которому 22 года, проводит сезон в аренде в луганской "Заре", где стал основным футболистом.

В этом сезоне центральный полузащитник сыграл в 26 матчах, где забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Навин Малыш. Фото: "Динамо" Киев

Малыш, который играл в "Динамо" справа в защите, в январе перешел в аренду в полтавскую "Ворсклу", где отыграл в опорной зоне. За "зеленых" он сыграл восемь матчей, где забил три мяча.

Царенко в 20 лет выступает в аренде за польскую "Лехию". В Польше у футболиста 22 поединка, три гола и одна результативная передача.

Царенко в Польше демонстрирует зрелую игру, и руководство "Динамо" видит в нем потенциальную замену ветерану Виталию Буяльскому.

"Лехия" хотела бы оставить игрока у себя, но у них нет права выкупа. Поэтому они хотели бы продлить аренду.

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