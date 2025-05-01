Кто заменит Левандовского в Барселоне — неожиданный кандидат

Роберт Левандовский на тренировке. Фото: Reuters/Ana Beltran

Руководство каталонской "Барселоны" готовится к изменениям в атакующей линии и уже подбирает кандидатов на замену Роберта Левандовского. Контракт польского нападающего рассчитан до 2026 года, но клуб хочет заранее найти преемника, чтобы не потерять атакующую мощь.

Наиболее реальным вариантом считается форвард, который уже проявил себя в европейских чемпионатах, сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселона" рассматривает несколько кандидатов на роль форварда после того, как Роберт Левандовский уйдет из клуба. И если вариант с Эрлингом Холанном кажется не реальным, то приглашение другого игрока вполне может произойти в конце этого или следующего сезона.

Кто усилит состав "Барселоны"

Среди ключевых критериев, которыми должен обладать новый форвард каталонской команды, оказались мобильность, универсальность и готовность вписаться в игру "Барсы" с позиции "девятки" или второго нападающего.

Главным претендентом называют игрока, выступающего в мадридском "Атлетико". Это Хулиан Альварес, который летом прошлого года перешел в столичный испанский клуб из "Манчестер Сити" за 75 млн евро.

Хулиан Альварес забивает гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Альварес давно стал лидером сборной Аргентины, а также проявил себя как незаменимый футболисты "Атлетико". Представители "Барселоны" уже общаются с агентами 25-летнего футболиста, который в нынешнем сезоне уже забил за сезон 27 голов и сделал 5 результативных передач.

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