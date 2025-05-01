Хто замінить Левандовського в Барселоні — несподіваний кандидат

Роберт Левандовський на тренуванні. Фото: Reuters/Ana Beltran

Керівництво каталонської "Барселони" готується до змін в атакувальній лінії й вже підбирає кандидатів на заміну Роберта Левандовського. Контракт польського нападника розрахований до 2026 року, але клуб хоче заздалегідь знайти наступника, щоб не втратити атакуючу міць.

Найреальнішим варіантом вважається форвард, який уже проявив себе в європейських чемпіонатах, повідомляє Mundo Deportivo.

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"Барселона" розглядає кілька кандидатів на роль форварда після того, як Роберт Левандовський піде з клубу. І якщо варіант з Ерлінгом Голанном здається не реальним, то запрошення іншого гравця цілком може відбутися наприкінці цього або наступного сезону.

Хто посилить склад "Барселони"

Серед ключових критеріїв, якими повинен володіти новий форвард каталонської команди, виявилися мобільність, універсальність та готовність вписатися в гру "Барси" з позиції "дев'ятки" або другого нападника.

Головним претендентом називають гравця, який виступає в мадридському "Атлетіко". Це Хуліан Альварес, який влітку минулого року перейшов до столичного іспанського клубу з "Манчестер Сіті" за 75 млн євро.

Хуліан Альварес забиває гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Альварес давно став лідером збірної Аргентини, а також проявив себе як незамінний футболіст "Атлетіко". Представники "Барселони" вже спілкуються з агентами 25-річного футболіста, який у нинішньому сезоні вже забив за сезон 27 голів і зробив 5 результативних передач.

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