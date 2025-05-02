Бартулович может покинуть Зарю летом — клуб готовится к изменениям

Младен Бартулович. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" в текущем сезоне показывает нестабильные результаты, и летом ее могут ждать кадровые изменения. Одно из изменений касается тренерского мостика.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщили в эфире YouTube-канала "Взбірна".

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По информации ведущего Михаила Спиваковского, по окончании сезона 38-летний Бартулович может покинуть "Зарю". При этом, даже не понятно, это решение клуба или самого хорватского специалиста.

"Все чаще в моем информационном пространстве появляется информация о возможном уходе Бартуловича из "Зари". Причем пока непонятно, это его решение или инициатива клуба. Если тренер хочет остаться, ему придется это доказывать работодателю", — отметил Спиваковский.

На данный момент Заря практически решила все вопросы в УПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

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