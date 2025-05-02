Усик планує прощальний бій із відомим суперником

Олександр Усик на пресконференції. Фото: Reuters/Matthew Childs

Український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик (23-0, 14 КО) повідомив про намір провести ще два бої перед завершенням професійної кар'єри. Першим із них стане реванш із британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), запланований на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

У їхньому попередньому поєдинку в серпні 2023 року Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді, нагадує Mail Sport Boxing.

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Після поразки від Олександра Усика Даніель Дюбуа завоював титул IBF, перемігши Філіпа Хрговіча, й успішно захистив його в бою з Ентоні Джошуа. Ці досягнення роблять майбутній реванш з Усиком особливо значущим, оскільки на кону стоятимуть усі основні чемпіонські пояси в суперважкій вазі.

Усик під час промо поєдинку з Дюбуа. Фото: Reuters/Matthew Childs

Скільки боїв проведе Усик

Український чемпіон також зазначив, що розглядає бій із Тайсоном Ф'юрі як свій прощальний поєдинок. Раніше українець двічі перемагав Ф'юрі за очками, зміцнивши свій статус одного з найвидатніших боксерів сучасності.

Попри пропозиції від інших боксерів, Усик наголосив, що його цікавлять тільки два бої, що залишилися: реванш із Дюбуа та можливий третій поєдинок із Ф'юрі. Він заявив, що після цих боїв планує завершити кар'єру.

Таким чином, літній бій на "Вемблі" стане ключовим етапом у кар'єрі Усика, надаючи йому шанс знову об'єднати всі чемпіонські титули та наблизитися до завершення своєї видатної кар'єри.

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