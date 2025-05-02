Реал готує трансферну перебудову — на кого робити ставку

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Borja Suarez

Мадридський "Реал" ризикує залишитися без трофеїв у сезоні 2025/2026. Це не влаштовує керівництво іспанського клубу, і влітку "вершкові" вийдуть на трансферний ринок, щоб посилити склад і виправити ситуацію.

Є кілька позицій, на яких у "Реалі" можуть з'явитися нові гравці, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Влітку у "Реала" може з'явитися новий головний тренер. Іспанські журналісти впевнені, що Карло Анчелотті піде, його місце займе Хабі Алонсо. Конкретики в цьому питанні ще немає, але крім наставника в "королівському клубі" з'являться і нові футболісти. Місцева преса впевнена, що в Мадриді з'являться відразу кілька новачків.

Кіліан Мбаппе та Лука Модріч. Фото: Reuters/Borja Suarez

У цьому сезоні "Реал" стикається з внутрішніми викликами, особливо в лініях, де вік та травми починають диктувати свої умови.

Центр оборони потребує омолодження

Антоніо Рюдігеру в травні виповниться 32, Давиду Алабі — 33. Обидва є досвідченими захисниками, але фізичні навантаження та травми даються взнаки дедалі частіше. Навіть за наявності Едера Мілітао та Начо клубу необхідно знайти гравця рівня стартового складу, здатного забезпечити стійкість на роки вперед. Вільям Саліба з "Арсеналу" стане один із найлогічніших варіантів, якщо не цього, то наступного року.

Опорна зона потребує глибини

Організація гри в центрі поля безпосередньо залежить від надійного опорника. Орельєн Чуамені поки не завжди справляється з цією роллю стабільно. Едуардо Камавінга — прекрасний універсал, але йому ближча роль вісімки. Лука Модріч через рік завершить кар'єру, але ж "Реал" так й не знайшов заміну Тоні Кроосу. Необхідний не просто руйнівник, а мозковий центр, здатний балансувати гру при втраті м'яча.

Джуд Беллінгем на полі. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Альтернатива для Беллінгема та заміна Модричу

Джуд Беллінгем видав видатний сезон, але навантаження на нього гігантське. За травми англійця "Реал" втрачає важливу вертикаль. Арда Гюлер поки більше адаптується, ніж впливає. Клубу потрібен півзахисник, здатний будь-якої миті вийти на заміну Беллінгему і не впустити темп. Профіль — технічний гравець із баченням поля.

Фланги оборони та воротарська лінія поки не в пріоритеті

Ферлан Менді та Френ Гарсія забезпечують глибину зліва, праворуч конкуренція між Карвахалем та Лукасом Васкесом. Ці позиції будуть актуальні в перспективі, але влітку 2025-го фокус в іншому. А ось ситуація з Луніним та Куртуа заслуговує на окрему увагу — все залежить від рішення щодо майбутнього українського воротаря.

Вінісіус Жуніор залишається одним із лідерів команди. Фото: Reuters/Borja Suarez

"Реал" будує команду на роки вперед

Керівництво "королівського клубу" традиційно діє з випередженням. Зміцнення центральних зон, де формується кістяк команди, — це стратегічний крок, який має забезпечити клубу стабільність і в Прімері, і в Європі. І літо 2025 року стане тим трансферним вікном, коли ці кроки необхідно зробити.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" теж готує гучний трансфер та збирається підписати заміну для Роберта Левандовського.

"Олександрія" може замінити Руслана Ротаня іншим молодим та перспективним тренером.

Хосеп Гвардіола визначив головну проблемну позицію в "Манчестер Сіті", клуб приготує гроші для розв'язання проблеми.

Луганська "Зоря" може знову змінити головного тренера, у клубі незадоволені Младеном Бартуловичем.