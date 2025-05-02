Реал готовит трансферную перестройку — на кого делать ставку

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Borja Suarez

Мадридский "Реал" рискует остаться без трофеев в сезоне 2025/2026. Это не устраивает руководство испанского клуба, и летом "сливочные" выйдут на трансферный рынок, чтобы усилить состав и исправить ситуацию.

Есть несколько позиций, на которых в "Реале" могут появиться новые игроки, сообщает портал Новини.LIVE.

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Летом у "Реала" может появиться новый главный тренер. Испанские журналисты уверены, что Карло Анчелотти уйдет, его место займет Хаби Алонсо. Конкретики в этом вопросе еще нет, но помимо наставника в "королевском клубе" появятся и новые футболисты. Местная пресса уверена, что в Мадриде появятся сразу несколько новичков.

Килиан Мбаппе и Лука Модрич. Фото: Reuters/Borja Suarez

В этом сезоне "Реал" сталкивается с внутренними вызовами, особенно в линиях, где возраст и травмы начинают диктовать свои условия.

Центр обороны требует омоложения

Антонио Рюдигеру в мае исполнится 32, Давиду Алабе — 33. Оба являются опытными защитниками, но физические нагрузки и травмы сказываются все чаще. Даже при наличии Эдера Милитао и Начо клубу необходимо найти игрока уровня стартового состава, способного обеспечить устойчивость на годы вперед. Вильям Салиба из "Арсенала" станет один из наиболее логичных вариантов, если не в этом, то в следующем году.

Опорная зона нуждается в глубине

Организация игры в центре поля напрямую зависит от надёжного опорника. Орельен Чуамени пока не всегда справляется с этой ролью стабильно. Эдуардо Камавинга — прекрасный универсал, но ему ближе роль восьмерки. Лука Модрич через год завершит карьеру, а ведь "Реал" так и не нашел замену Тони Кроосу. Необходим не просто разрушитель, а мозговой центр, способный балансировать игру при потере мяча.

Джуд Беллингем на поле. Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Альтернатива для Беллингема и замена Модричу

Джуд Беллингем выдал выдающийся сезон, но нагрузка на него гигантская. При травме англичанина "Реал" теряет важную вертикаль. Арда Гюлер пока больше адаптируется, чем влияет. Клубу нужен полузащитник, способный в любой момент выйти на замену Беллингему и не уронить темп. Профиль — техничный игрок с видением поля.

Фланги обороны и вратарская линия пока не в приоритете

Ферлан Менди и Фрэн Гарсия обеспечивают глубину слева, справа конкуренция между Карвахалем и Лукасом Васкесом. Эти позиции будут актуальны в перспективе, но летом 2025-го фокус в другом. А вот ситуация с Луниным и Куртуа заслуживает отдельного внимания — все зависит от решения по будущему украинского вратаря.

Винисиус Жуниор остается одним из лидеров команды. Фото: Reuters/Borja Suarez

"Реал" строит команду на годы вперед

Руководство "королевского клуба" традиционно действует с упреждением. Укрепление центральных зон, где формируется скелет команды, — это стратегический шаг, который должен обеспечить клубу стабильность и в Примере, и в Европе. И лето 2025 года станет тем трансферным окном, когда эти шаги необходимо сделать.

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