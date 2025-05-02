Бущан в Аль-Шабабі пропускає набагато більше голів, ніж у Динамо

Георгій Бущан у матчі за "Аль-Шабаб". Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкіпер збірної України Георгій Бущан знову з'явився у стартовому складі "Аль-Шабаба" в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фатеха". Зустріч відбулася в рамках 30-го туру національної першості.

Для Бущана це був перший вихід в основі після трьох матчів відсутності, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Повернення Георгія Бущана в основу "Аль-Шабаба" виявилося непростим: уже на четвертій хвилині в його ворота влетіло два швидких м'ячі, а до 16-ї хвилини рахунок став 3:1 на користь суперника. Єдиний м'яч "Аль-Шабаб" забив зусиллями Гуанки на 13-й хвилині.

Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Невтішна статистика Бущана

За підсумками зустрічі "Аль-Фатех" обіграв "Аль-Шабаб" із рахунком 3:1. Усі три м'ячі були забиті в стартовому відрізку першого тайму.

Таким чином, Бущан провів свій восьмий матч у складі саудівського клубу. На поточний момент воротар пропустив 16 голів за "Аль-Шабаб" і ще жодного разу не зумів зберегти ворота в недоторканності.

"Аль-Шабаб" продовжує боротьбу за місця в середині турнірної таблиці, але серія нестабільних результатів ускладнює досягнення поставлених цілей на сезон.

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