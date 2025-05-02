Лунін чекає призначення Хабі Алонсо в Реалі, щоб поговорити

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Дуже багато чуток із мадридського "Реала" стосуються українського воротаря Андрія Луніна та нового тренера команди. Очікується, що замість Карло Анчелотті в Мадрид прийде Хабі Алонсо.

Лунін вирішив поспілкуватися з Алонсоном після призначення, повідомив портал DefensaCentral.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін хоче все почути сам

Джерела в клубі та в оточенні гравця повідомили, що Андрій ще не ухвалив остаточного рішення про те, щоб покинути клуб. При цьому, ним активно цікавиться "Манчестер Юнайтед".

Лунін вирішив чекати призначення Хабі Алонсо, щоб зустрітися з ним і запитати про свою роль у мадридському клубі.

У поточному сезоні Лунін у складі "Реала" провів 12 матчів, де пропустив 19 м'ячів. При цьому, в активі футболіста чотири сухих гри і гольова передача.

У Луніна чинний контракт із "Реалом" до 30 червня 2030 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 20 млн євро.

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