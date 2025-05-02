Лунин ждет назначения Хаби Алонсо в Реале, чтобы поговорить

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Очень много слухов из мадридского "Реала" касаются украинского вратаря Андрея Лунина и нового тренера команды. Ожидается, что вместо Карло Анчелотти в Мадрид придет Хаби Алонсо.

Лунин решил пообщаться с Алонсон после назначения, сообщил портал DefensaCentral.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин хочет все услышать сам

Источники в клубе и в окружении игрока сообщили, что Андрей еще не принял окончательного решение о том, чтобы покинуть клуб. При этом, им активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Лунин решил ждать назначения Хаби Алонсо, чтобы встретиться с ним и спросить о своей роли в мадридском клубе.

В текущем сезоне Лунин в составе "Реала" провел 12 матчей, где пропустил 19 мячей. При этом, в активе футболиста четыре сухих игры и голевая передача.

У Лунина действующий контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Напомним, в сборной Украины по футболу заявили, что прошлый год был самым успешным для вертикали всех возрастов.

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