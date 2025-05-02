Бущан в Аль-Шабабе пропускает намного больше голов, чем в Динамо

Вратарь сборной Украины пропустил три мяча за 16 минут
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вновь появился в стартовом составе "Аль-Шабаба" в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха". Встреча прошла в рамках 30-го тура национального первенства.
Для Бущана это был первый выход в основе после трех матчей отсутствия, сообщает портал Новини.LIVE.
Возвращение Георгия Бущана в основу "Аль-Шабаба" оказалось непростым: уже на четвертой минуте в его ворота влетело два быстрых мяча, а к 16-й минуте счет стал 3:1 в пользу соперника. Единственный мяч "Аль-Шабаб" забил усилиями Гуанки на 13-й минуте.
Неутешительная статистика Бущана
По итогам встречи "Аль-Фатех" обыграл "Аль-Шабаб" со счетом 3:1. Все три мяча были забиты в стартовом отрезке первого тайма.
Таким образом, Бущан провел свой восьмой матч в составе саудовского клуба. На текущий момент вратарь пропустил 16 голов за "Аль-Шабаб" и ещё ни разу не сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
"Аль-Шабаб" продолжает борьбу за места в середине турнирной таблицы, но серия нестабильных результатов затрудняет достижение поставленных целей на сезон.
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