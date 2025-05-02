Усик планирует прощальный бой с известным соперником

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23-0, 14 КО) сообщил о намерении провести еще два боя перед завершением профессиональной карьеры. Первым из них станет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), запланированный на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

В их предыдущем поединке в августе 2023 года Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, напоминает Mail Sport Boxing.

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После поражения от Александра Усика Даниэль Дюбуа завоевал титул IBF, победив Филипа Хрговича, и успешно защитил его в бою с Энтони Джошуа. Эти достижения делают предстоящий реванш с Усиком особенно значимым, поскольку на кону будут стоять все основные чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Усик во время промо поединка с Дюбуа. Фото: Reuters/Matthew Childs

Сколько боев проведет Усик

Украинский чемпион также отметил, что рассматривает бой с Тайсоном Фьюри в качестве своего прощального поединка. Ранее украинец дважды побеждал Фьюри по очкам, укрепив свой статус одного из величайших боксеров современности.

Несмотря на предложения от других боксеров, Усик подчеркнул, что его интересуют только два оставшихся боя: реванш с Дюбуа и возможный третий поединок с Фьюри. Он заявил, что после этих боев планирует завершить карьеру.

Таким образом, летний бой на "Уэмбли" станет ключевым этапом в карьере Усика, предоставляя ему шанс вновь объединить все чемпионские титулы и приблизиться к завершению своей выдающейся карьеры.

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