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Барселона готовит план, который поможет пригласить Холанна

2 мая 2025 12:03
Иван Крутогоров - Редактор
Барселона готовит рекордную сделку ради Эрлинга Холанна
Холанн во время тренировки. Фото: instagram.com/erling/
Иван Крутогоров - Редактор

Каталонская "Барселона" может совершить один из самых громких трансферов десятилетия. Руководство клуба рассматривает возможность подписания норвежского форварда "Манчестер Сити".

Эрлинг Холанн может перейти в "Барселону" в 2026 году, сообщает ElNacional

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Новый масштабный контракт с техническим спонсором Nike обеспечит клубу финансовую стабильность, необходимую для реализации сделки. Ожидается, что трансферная сумма превзойдет все предыдущие покупки "Барселоны", сделав нападающего самым дорогим приобретением в истории клуба. Контракт со спонсором обеспечит "Барсе" значительное финансовое вливание, которое можно направить на усиление состава. 

Детали трансфера Холанна

Переход Эрлинга Холанна, если он состоится, будет зависеть от ряда факторов, включая форму самого игрока, готовность "Сити" к переговорам, а также состояние бюджета сине-гранатовых к 2026 году.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн в Англии. Фото: Reuters/Hannah Mckay

В контракте у Холанна есть пункт, позволяющая покинуть АПЛ при соблюдении ряда условий. Каталонцы уже начали готовить почву для потенциального перехода, рассматривая 2026 год как реалистичный срок.

Пока сам футболист не комментировал ситуацию, но его имя регулярно появляется в трансферных слухах, связывающих его с топ-клубами Европы, в том числе с "Реалом".

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